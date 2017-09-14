Активист SERB подрался с адвокатом Ильей Новиковым у дома Бориса Немцова

Адвокат Илья Новиков подрался в центре Москвы с активистом движения SERB Гошей Тарасевичем, сообщает «Медиазона». Ни Новиков, ни Тарасевич серьезных травм не получили.

По словам Новикова, он встречался у дома в Климентовском переулке, где раньше жил политик Борис Немцов, с муниципальным депутатом Сергеем Марковым. Рядом с домом в это время находился Тарасевич и еще один активист SERB. Они стали разбрасывать цветы, положенные рядом с подъездом в память о Немцове, и сорвали плакат с изображением политика.

Новиков в тот момент, по его собственным словам, достал из автомобиля биту, чтобы показать активистам SERB, что он может дать им отпор в случае нападения. Тарасевич заявил RTVI, что Новиков стал бить его битой, хотя адвокат утверждает, что ничего подобного не происходило. Завязалась потасовка, после которой все участники драки попали в отдел полиции.

Новиков сказал, что он не справился с эмоциями, когда увидел что Тарасевич «делает с памятью Бориса Немцова».

Журналист Сергей Пархоменко опубликовал запись потасовки. Из нее следует, что биту у Новикова отобрали.