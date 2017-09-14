Активист SERB подрался с адвокатом Ильей Новиковым у дома Бориса Немцова
Адвокат Илья Новиков подрался в центре Москвы с активистом движения SERB Гошей Тарасевичем, сообщает «Медиазона». Ни Новиков, ни Тарасевич серьезных травм не получили.
По словам Новикова, он встречался у дома в Климентовском переулке, где раньше жил политик Борис Немцов, с муниципальным депутатом Сергеем Марковым. Рядом с домом в это время находился Тарасевич и еще один активист SERB. Они стали разбрасывать цветы, положенные рядом с подъездом в память о Немцове, и сорвали плакат с изображением политика.
Новиков в тот момент, по его собственным словам, достал из автомобиля биту, чтобы показать активистам SERB, что он может дать им отпор в случае нападения. Тарасевич заявил RTVI, что Новиков стал бить его битой, хотя адвокат утверждает, что ничего подобного не происходило. Завязалась потасовка, после которой все участники драки попали в отдел полиции.
Новиков сказал, что он не справился с эмоциями, когда увидел что Тарасевич «делает с памятью Бориса Немцова».
Журналист Сергей Пархоменко опубликовал запись потасовки. Из нее следует, что биту у Новикова отобрали.
Вот вам еще одна сегодняшняя сцена на том самом месте, где два дня назад подонки срезали "болгаркой" памятную табличку с именем Немцова. За десять минут до этого момента депутат Сергей Марков и адвокат Илья Новиков назначили друг другу встречу на этом месте. Новиков выходил из здания Замоскворецкого суда за пару кварталов отсюда и позвонил Маркову, что идет. Когда они встретились возле дома - их уже ждали все те же "Гоша Тарасевич" (на самом деле Бекетов) и Игорь Брумель, вожди все того же СЕРБа, два дня назад хваставшиеся своими подвигами. Это их хвалила московская мэрия за оперативную работу. Это их горячо одобрил вице-мэр Печатников за организованный ими вандализм. Как вы думаете, откуда они узнали, что Марков и Новиков встречаются именно на этом месте именно в это время? Ведь договоренность сотоялась за десять минут до того - в телефонном разговоре... Подумайте об этом в свободную минуту. А еще подумайте о том, почему эти же двое, срезав со стены табличку два дня назад, понесли ее не в отделение полиции, расположенное буквально за углом, а потащили в УВД Центрального округа ЦАО, где и сдали в пресловутое Управление "Э" (по борьбе с "эстремизмом"). Тут уж я вам отвечу, почему, не стану вас интриговать: именно там и сидят их хозяева, те, под чьим прикрытием бандюганы СЕРБа и работают. Ну так вот, вернемся к сегодняшнему инциденту. Тарасевич и Брумель дождались Маркова и Новикова и на глазах у них демонстративно принялись куражиться - топтали цветы, выставленные у стены теми, кто до сих пор приходит сюда, сорвали портрет Бориса Немцова и самодельные плакаты, вывешенные здесь же. А когда те бросились их останавливать - один из двоих принялся снимать видео, а другой полез в драку с Новиковым. Нравится вам жить в городе, где эти подонки чувствуют себя хозяевами, где они под защитой власти и "в своем праве"? А ведь вы именно в таком городе теперь живете.Опубликовано Сергеем Пархоменко 14 сентября 2017 г.