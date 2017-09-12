Активисты SERB сняли мемориальную доску с дома, где жил Борис Немцов. Она провисела там пять дней

Утром 12 сентября с дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Об этом пишет в фейсбуке один из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту Татьяна Тихонович.

Ранее активист движения SERB Гоша Тарасевич написал «ВКонтакте», что доска «демонтирована». Он добавил, что доску отнесли в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.

Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков рассказал «Медузе», что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества. 9 сентября он уже подал заявление о готовящемся преступлении в ОВД Замоскворечье.

Новую доску на доме устанавливать пока не планируют. «Это будет смешно, как перетягивание каната: мы вешаем — они снимают. Сначала надо наказать преступников, затем мы вернем доску на место», — добавил Марков.