Активисты SERB сняли мемориальную доску с дома, где жил Борис Немцов. Она провисела там пять дней
Утром 12 сентября с дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Об этом пишет в фейсбуке один из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту Татьяна Тихонович.
Чтоб руки отсохли...Опубликовано Татьяной Тихонович 11 сентября 2017 г.
Ранее активист движения SERB Гоша Тарасевич написал «ВКонтакте», что доска «демонтирована». Он добавил, что доску отнесли в отдел полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.
Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков рассказал «Медузе», что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества. 9 сентября он уже подал заявление о готовящемся преступлении в ОВД Замоскворечье.
Новую доску на доме устанавливать пока не планируют. «Это будет смешно, как перетягивание каната: мы вешаем — они снимают. Сначала надо наказать преступников, затем мы вернем доску на место», — добавил Марков.