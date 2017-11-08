Минфин предложил создать единую базу автовладельцев
В России предлагают создать единую базу автовладельцев с данными договоров страхования ОСАГО и «Каско». С такой инициативой, пишет «Коммерсант», выступило министерство финансов, подготовившее поправки к закону «Об организации страхового дела».
База данных автовладельцев, отмечает издание, должна стать аналогом Бюро кредитных историй (БКИ). Сведения из нее предполагается использовать при определении коэффициентов для страховых тарифов, определяющих цену полиса, и, таким образом, бороться с мошенниками.
Держателем базы данных будет Российский союз автостраховщиков (РСА).
Порядок создания, наполнения и эксплуатации данной базы установит ЦБ, страховщиков обяжут отправлять в нее информацию. Предоставление справок из базы данных будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и ЦБ.
Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, «перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию». По его словам, страховое сообщество предлагало Минфину сделать это сразу, но министерство решило двигаться поступательно.