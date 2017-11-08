Минфин предложил создать единую базу автовладельцев

В России предлагают создать единую базу автовладельцев с данными договоров страхования ОСАГО и «Каско». С такой инициативой, пишет «Коммерсант», выступило министерство финансов, подготовившее поправки к закону «Об организации страхового дела».

База данных автовладельцев, отмечает издание, должна стать аналогом . Сведения из нее предполагается использовать при определении коэффициентов для страховых тарифов, определяющих цену полиса, и, таким образом, бороться с мошенниками.

Держателем базы данных будет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Порядок создания, наполнения и эксплуатации данной базы установит ЦБ, страховщиков обяжут отправлять в нее информацию. Предоставление справок из базы данных будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и ЦБ.