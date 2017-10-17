Страховые компании хотят поднять базовый тариф ОСАГО в десять раз. Что?!

Регулированием основных параметров занимается Центробанк. Он решает, каким может быть минимальный или максимальный тариф для каждого типа транспортного средства (от мопеда до строительной техники). Эти базовые тарифы затем умножаются на специальные коэффициенты.

Приведем пример: границы тарифа для легковушек сейчас составляют 3,4–4,1 тысячи рублей. При этом в Москве высокий территориальный коэффициент (умножаем на 2), а значит, максимальный тариф — 8,2 тысячи рублей. Это еще не все: с учетом других коэффициентов цена может вырасти еще больше, но есть важное ограничение от ЦБ — стоимость полиса не должна быть более чем в три раза больше, чем базовый тариф плюс территориальный коэффициент (то есть в нашем случае — больше 24,7 тысячи в год).