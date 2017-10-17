Страховые компании хотят поднять базовый тариф ОСАГО в десять раз. Что?!
1
Что случилось?
Российский союз автостраховщиков (РСА) рассказал, как он видит предстоящую реформу ОСАГО, в рамках которой государство хочет снизить контроль за тарифами. Пока это оформлено как набор предложений, в котором, впрочем, есть и конкретные цифры. Например, базовый тариф ОСАГО для легковых автомобилей хотят поднять почти в десять раз — до 30 тысяч рублей.
2
В десять раз! С какой стати?
Эта цифра дана как пример верхней границы для полуторалетнего переходного периода. Глобально страховщики добиваются полного отказа от регулирования в сфере ОСАГО. Полностью «отпустить» рынок в РСА предлагают уже с 2020 года, и тогда цена полиса в теории может быть любой.
3
Как цена полиса ограничена сейчас?
Регулированием основных параметров занимается Центробанк. Он решает, каким может быть минимальный или максимальный тариф для каждого типа транспортного средства (от мопеда до строительной техники). Эти базовые тарифы затем умножаются на специальные коэффициенты.
Приведем пример: границы тарифа для легковушек сейчас составляют 3,4–4,1 тысячи рублей. При этом в Москве высокий территориальный коэффициент (умножаем на 2), а значит, максимальный тариф — 8,2 тысячи рублей. Это еще не все: с учетом других коэффициентов цена может вырасти еще больше, но есть важное ограничение от ЦБ — стоимость полиса не должна быть более чем в три раза больше, чем базовый тариф плюс территориальный коэффициент (то есть в нашем случае — больше 24,7 тысячи в год).
4
Какие еще бывают коэффициенты?
Всего коэффициентов восемь:
- территория (в сельской местности дешевле, чем в городе),
- безаварийность («бонус-малус»),
- количество водителей в полисе (без ограничений дороже на 80%),
- возраст и стаж водителя (чем моложе и неопытнее, тем дороже),
- мощность двигателя (чем мощнее, тем дороже),
- наличие прицепа (с любым прицепом дороже),
- срок страхования (дешевле, если меньше года),
- период использования машины (дешевле, если меньше года).
Значения коэффициентов зафиксированы ЦБ и не менялись с 2015 года.
5
Коэффициенты предлагают вообще отменить?
Нет. Страховщики хотят устанавливать их самостоятельно, чтобы в условиях свободного рынка решать, насколько начинающий водитель рискованнее опытного, а мощный джип опаснее малолитражки. Под контролем ЦБ предлагают оставить только нижнюю границу стоимости полиса (это помогает бороться с необоснованным снижением цены).
6
Есть другие варианты реформы?
Да. Предложение РСА — это, по сути, ответ на законопроект Минфина, опубликованный в сентябре. Он предполагает отказ от ряда коэффициентов (территории и мощности двигателя) при сохранении контроля ЦБ за базовой ставкой тарифов.
Помимо этого Минфин хочет ввести два новых варианта полиса. Сейчас можно застраховаться только с лимитом выплат 500 тысяч рублей по вреду здоровью и 400 тысяч рублей по вреду имуществу. Ведомство хочет добавить тарифы с лимитами миллион и два миллиона рублей по каждой категории. Как должна будет вырасти цена полиса в этом случае, не сообщается.
Еще одно новшество: возможность снижать тариф для тех, кто безопасно водит. Речь не об отсутствии аварий, а о стиле вождения. По замыслу Минфина, страховые компании будут по просьбе водителей устанавливать в машинах оборудование, которое фиксирует параметры движения.
7
Зачем вообще что-то менять?
Страхование по ОСАГО, тарифы на которое жестко регулируются государством, постепенно становится нерентабельным для самих страховщиков. В каких-то случаях такой бизнес просто убыточен.
Например, в июне 2017 года «Росгосстрах» впервые перестал быть лидером по продажам полисов ОСАГО. Это произошло на фоне того, что за прошлый год компания выплатила по страховым случаям на 29% больше, чем собрала на продажах полисов.
Средняя разница между продажами и выплатами постоянно сокращается. Если десять лет назад выплаты составляли меньше половины от суммы страховых премий, то в 2016 году уже 70%.
8
Будет ли проведена эта реформа?
Неизвестно. О планах провести либерализацию рынка ОСАГО Центробанк заявил еще в 2015 году. Сейчас появились конкретные предложения. Регулятор пообещал их изучить, но не назвал конкретных сроков принятия решения.