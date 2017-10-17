Страховые компании предложили за два года отказаться от регулирования тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию полного отказа от государственного регулирования тарифов ОСАГО, которую можно реализовать к началу 2020 года. Документ цитирует «Коммерсант».

Разработаны два альтернативных сценария, каждый из которых предлагается вводить постепенно. Первые ограничения, по замыслу РСА, можно снять уже с 1 июля 2018 года.

По предпочтительному для страховщиков сценарию с этого момента Центробанк должен отказаться от установки коэффициентов территории (зависимость цены полиса от региона), возраста и стажа водителя, дополнительных водителей (вписанных в полис), мощности машины и использования прицепа.

Регулирование предложено сохранить только для базового тарифа (определяет максимальную стоимость полиса) и коэффициента «бонус-малус» (учитывает безаварийную езду). Также должны сохраниться ограничения по минимальной цене полиса для недавно созданных страховых компаний.

Второй сценарий предполагает, что регулирование коэффициентов территории и мощности машины отменят не сразу. Все ограничения по любому из сценариев должны быть сняты к 1 января 2020 года.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, рынок автострахования уже готов к самостоятельному регулированию тарифов. В Центробанке заметили, что договоренность о либерализации ОСАГО есть, но предложения страховщиков надо изучить.