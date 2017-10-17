Страховые компании предложили за два года отказаться от регулирования тарифов ОСАГО

Коммерсант
06:42, 17 октября 2017
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Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию полного отказа от государственного регулирования тарифов ОСАГО, которую можно реализовать к началу 2020 года. Документ цитирует «Коммерсант».

Разработаны два альтернативных сценария, каждый из которых предлагается вводить постепенно. Первые ограничения, по замыслу РСА, можно снять уже с 1 июля 2018 года.

По предпочтительному для страховщиков сценарию с этого момента Центробанк должен отказаться от установки коэффициентов территории (зависимость цены полиса от региона), возраста и стажа водителя, дополнительных водителей (вписанных в полис), мощности машины и использования прицепа.

Регулирование предложено сохранить только для базового тарифа (определяет максимальную стоимость полиса) и коэффициента «бонус-малус» (учитывает безаварийную езду). Также должны сохраниться ограничения по минимальной цене полиса для недавно созданных страховых компаний.

Второй сценарий предполагает, что регулирование коэффициентов территории и мощности машины отменят не сразу. Все ограничения по любому из сценариев должны быть сняты к 1 января 2020 года.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, рынок автострахования уже готов к самостоятельному регулированию тарифов. В Центробанке заметили, что договоренность о либерализации ОСАГО есть, но предложения страховщиков надо изучить.

Сейчас максимальная базовая ставка тарифа ОСАГО для легкового автомобиля составляет 4118 рублей. Полис с учетом всех коэффициентов может быть дороже не более, чем в три раза.
В предложении РСА прописано, что временное ограничение максимальной базовой ставки должно составлять 30 или 20 тысяч рублей в зависимости от сценария.

Реформа ОСАГО

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