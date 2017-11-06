В Сирии от взрыва фугаса пострадали журналисты НТВ и «Звезды»

В сирийском Дейр-эз-Зоре при взрыве установленного террористами фугаса пострадали четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих. Об этом 6 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв произошел, когда корреспонденты НТВ и «Звезды» работали в одном из жилых кварталов города. Ранения получили Илья Ушенин и Тимур Воронов с НТВ и Константин Худолеев и Дмитрий Старобродский, работающие на «Звезде». Имена пострадавших военнослужащих не приводятся.

Всех пострадавших эвакуировали на авиабазу «Хмеймим», их жизни ничего не угрожает.