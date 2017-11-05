Прокуратура Татарстана сочла незаконным обязательное изучение татарского языка

Прокуратура Татарстана
12:01, 5 ноября 2017
Надежный источник

Прокуратура Татарстана потребовала отозвать методические рекомендации от 3 ноября, которые устанавливают обязательное изучение татарского языка в школах.

Надзорный орган считает, что этот пункт не соответствует федеральным образовательным стандартам, а издавая «методичку», региональное министерство образования и науки вышло за пределы своей компетенции. «Подобные действия министерства носят неоднократный характер», — отмечает ведомство.

Надзорный орган потребовал от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина отозвать методические рекомендации из школ и привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников регионального министерства образования и науки.

Прокуратура начала проверку по факту издания не соответствующей федеральному законодательству «методички».

В июле 2017 года Владимир Путин выступил против обязательного изучения языков народов России, за исключением русского. После этого Генпрокуратура и Рособрнадзор потребовали от директоров школ Татарстана сократить количество уроков татарского языка и литературы. Некоторые школы сопротивляются этим требованиям. Сторонники изучения татарского указывают, что в результате сокращения учебных часов почти три тысячи учителей могут потерять работу. 

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