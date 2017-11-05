Прокуратура Татарстана сочла незаконным обязательное изучение татарского языка

Прокуратура Татарстана потребовала отозвать методические рекомендации от 3 ноября, которые устанавливают обязательное изучение татарского языка в школах.

Надзорный орган считает, что этот пункт не соответствует федеральным образовательным стандартам, а издавая «методичку», региональное министерство образования и науки вышло за пределы своей компетенции. «Подобные действия министерства носят неоднократный характер», — отмечает ведомство.

Надзорный орган потребовал от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина отозвать методические рекомендации из школ и привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников регионального министерства образования и науки.

Прокуратура начала проверку по факту издания не соответствующей федеральному законодательству «методички».