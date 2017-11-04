В Мадриде суд выдал европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона

Суд в Мадриде 3 ноября выдал европейский ордер на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его правительства, которые находятся в Бельгии.

Ордер был выдан после того, как они не явились в суд 2 ноября. Восемь других чиновников отстраненного правительства Каталонии, которые появились в суде по обвинению в мятеже и растрате бюджетных средств, были арестованы.

Представители прокуратуры Бельгии пообещали изучить ордер и передать его в суд.