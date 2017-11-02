Суд в Мадриде арестовал восемь человек из отстраненного правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в том числе вице-президента Уриола Жункераса. Они обвиняются в мятеже и растрате бюджетных средств.

Главу департамента предпринимательства Санти Вилу, который уволился перед объявлением независимости Каталонии, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.

Бывший президент Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства Каталонии в суд не явились. Они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.