Суд в Мадриде арестовал восемь человек из отстраненного правительства Каталонии
Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в том числе вице-президента Уриола Жункераса. Они обвиняются в мятеже и растрате бюджетных средств.
Главу департамента предпринимательства Санти Вилу, который уволился перед объявлением независимости Каталонии, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.
Бывший президент Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства Каталонии в суд не явились. Они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.
В конце октября парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании на основании референдума, который прошел 1 октября и был признан Конституционным судом Испании незаконным. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление, распустив региональный парламент и отстранив правительство.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался признать свою отставку и заявил, что его правительство продолжит работу. Через несколько дней он уехал в Бельгию; власти этой страны не исключают, что он может получить там статус беженца.