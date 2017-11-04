Главреда калининградских «Новых колес» обвинили в вымогательстве взятки у главы местного СК

В Калининграде суд арестовал до 1 января главного редактора газеты «Новые колеса», депутата областной думы Игоря Рудникова. Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального управления СК РФ Виктора Леденева.

Бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого называют сообщником Рудникова, заключен под домашний арест.

Как заявил на суде по избранию меры пресечения следователь, Виктора Леденева оскорбили статьи в «Новых колесах» о том, что он якобы получил недвижимость от мэра Светлогорска .

Леденев попросил Дацышина поговорить с Рудниковым о «клеветнических и позорящих репутацию» статьях и узнать, как можно прекратить их выпуск. Как отмечает «Новый Калининград», следствие не пояснило, почему Леденев не обратился в суд с иском о клевете.

После этого Рудинков и Дацышин якобы «разработали преступный план, направленный на получение от генерала 50 тысяч долларов» в обмен на прекращение публикаций, а также переквалифицирование дела о покушении на Рудникова на более тяжкую статью. После этого Леденев обратился в ФСБ.