Главреда калининградских «Новых колес» обвинили в вымогательстве взятки у главы местного СК

Интерфакс
07:22, 4 ноября 2017
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В Калининграде суд арестовал до 1 января главного редактора газеты «Новые колеса», депутата областной думы Игоря Рудникова. Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального управления СК РФ Виктора Леденева.

Бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого называют сообщником Рудникова, заключен под домашний арест.

Как заявил на суде по избранию меры пресечения следователь, Виктора Леденева оскорбили статьи в «Новых колесах» о том, что он якобы получил недвижимость от мэра Светлогорска Александра Ковальского

Леденев попросил Дацышина поговорить с Рудниковым о «клеветнических и позорящих репутацию» статьях и узнать, как можно прекратить их выпуск. Как отмечает «Новый Калининград», следствие не пояснило, почему Леденев не обратился в суд с иском о клевете.

После этого Рудинков и Дацышин якобы «разработали преступный план, направленный на получение от генерала 50 тысяч долларов» в обмен на прекращение публикаций, а также переквалифицирование дела о покушении на Рудникова на более тяжкую статью. После этого Леденев обратился в ФСБ.

Еженедельник «Новые колеса» постоянно публикует материалы о громких региональных скандалах, всевозможных разоблачениях и тайной жизни политиков, депутатов, чиновников и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах.

Интерфакс
О задержании Игоря Рудникова стало известно 1 ноября. Сотрудники «Новых колес» рассказали, что при задержании его избили, затем привезли в редакцию, где прошел обыск. Вечером Рудникова увезли в больницу на скорой. Позже губернатор Антон Алиханов сообщил, что против Рудникова возбуждено дело о вымогательстве.
Сейчас идет повторный процесс по делу о покушении на убийство Игоря Рудникова — в марте 2016 года его пять раз ударили ножом в Калининграде. Обвиняемым по делу проходит бывший полицейский Алексей Каширин. Ранее его приговорили к полутора годам колонии-поселения, но этот приговор был отменен.
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