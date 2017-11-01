В Калининграде силовики задержали главреда газеты «Новые колеса» и обыскали редакцию. Сейчас идет суд о покушении на него

В Калининграде 1 ноября силовики пришли с обыском в редакцию общественно-политической газеты «Новые колеса» и задержали главного редактора издания, депутата Калининградской областной Думы Игоря Рудникова. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Как рассказали журналисты «Новых колес», в 15:40 по местному времени (16:40 по Москве) неизвестные силовики начали «штурмовать редакцию». Когда к помещению пришел адвокат, сотрудники газеты пустили их в помещение; там начался обыск.

По словам сотрудников издания, главного редактора газеты Игоря Рудникова задержали за пределами редакции и привезли туда, а затем в наручниках увезли в неизвестном направлении. При задержании, как рассказали журналисты, его избили.

Также была задержана соучредитель газеты Светлана Березовская.

Сотрудники какого ведомства проводят обыск и задержали Рудникова, а также с чем могут быть связаны эти действия, неизвестно. По мнению журналистов «Новых колес», это были сотрудники ФСБ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопрос о происходящем, пообещал «пригласить представителей правоохранительных органов», чтобы «понять, что происходит», передает Klops.ru