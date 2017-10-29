Мэр Светлогорска соврал про пулевое ранение. Калининградский губернатор объявил об отставке чиновника

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что мэр Светлогорска Александр Ковальский уволится по собственному желанию. Он покинет свой пост с 30 октября.

Несколькими днями ранее, 26 октября, Александр Ковальский рассказал изданию «Клопс» о покушении. По его словам, 21 октября ему позвонили с незнакомого номера и попросили выйти к калитке у загородного дома. Когда Ковальский пришел, в него выстрелили и попали в живот. «Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — рассказал чиновник.

По словам Ковальского, он пролежал на земле час. Потом мэр вызвал знакомых врачей, которые выяснили, что пуля прошла по касательной. В полицию он обращаться не стал.

Калининградские «Вести» выяснили, что все это обман. В действительности, Александр Ковальский пьяным упал у себя на участке и ударился о железную конструкцию. «Вести» опубликовали фотографию, на которой у Ковальского нет огнестрельного ранения.