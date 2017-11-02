На главреда калининградской газеты «Новые колеса», областного депутата Игоря Рудникова завели дело о вымогательстве

Против главного редактора газеты «Новые колеса», депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова возбуждено дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ). Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов рассказал, что «сумел ознакомиться с частью материалов [дела]». «Могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел. <…> Дело передано в Москву, находится на контроле у [главы СК РФ] господина Бастрыкина», — сказал он.

Комментируя информацию об избиении Рудникова при задержании, Алиханов выразил уверенность, что «в этом смысле коллеги вели себя полностью в соответствии с законом».