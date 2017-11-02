На главреда калининградской газеты «Новые колеса», областного депутата Игоря Рудникова завели дело о вымогательстве

Новый Калининград
18:05, 2 ноября 2017
Надежный источник

Против главного редактора газеты «Новые колеса», депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова возбуждено дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ). Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов рассказал, что «сумел ознакомиться с частью материалов [дела]». «Могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел. <…> Дело передано в Москву, находится на контроле у [главы СК РФ] господина Бастрыкина», — сказал он.

Комментируя информацию об избиении Рудникова при задержании, Алиханов выразил уверенность, что «в этом смысле коллеги вели себя полностью в соответствии с законом».

О задержании Игоря Рудникова стало известно 1 ноября. Сотрудники «Новых колес» рассказали, что при задержании его избили, затем привезли в редакцию, где прошел обыск. Вечером Рудникова увезли в больницу на скорой.
«Вести-Калининград» сообщили со ссылкой на иcточник, что Рудников был задержан «в ходе спецоперации» и у него были найдены меченые купюры. Источник издания утверждает, что Рудников требовал у кого-то деньги за то, «чтобы в газете больше не распространялись ложные и порочащие сведения». Помощник Рудникова назвал случившееся провокацией.
Сейчас идет повторный процесс по делу о покушении на убийство Игоря Рудникова — в марте 2016 года его пять раз ударили ножом в Калининграде. Обвиняемым по делу проходит бывший полицейский Алексей Каширин. Ранее его приговорили к полутора годам колонии-поселения, но этот приговор был отменен.
Рудников считает заказчиком преступления бывшего мэра Светлогорска Александра Ковальского, который покинул должность в конце октября. Ковальский утверждал, что неизвестный выстрелил ему в живот, но при осмотре следов огнестрельных ранений найдено не было.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме