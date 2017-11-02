На главреда калининградской газеты «Новые колеса», областного депутата Игоря Рудникова завели дело о вымогательстве
Против главного редактора газеты «Новые колеса», депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова возбуждено дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ). Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов рассказал, что «сумел ознакомиться с частью материалов [дела]». «Могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел. <…> Дело передано в Москву, находится на контроле у [главы СК РФ] господина Бастрыкина», — сказал он.
Комментируя информацию об избиении Рудникова при задержании, Алиханов выразил уверенность, что «в этом смысле коллеги вели себя полностью в соответствии с законом».
О задержании Игоря Рудникова стало известно 1 ноября. Сотрудники «Новых колес» рассказали, что при задержании его избили, затем привезли в редакцию, где прошел обыск. Вечером Рудникова увезли в больницу на скорой.
«Вести-Калининград» сообщили со ссылкой на иcточник, что Рудников был задержан «в ходе спецоперации» и у него были найдены меченые купюры. Источник издания утверждает, что Рудников требовал у кого-то деньги за то, «чтобы в газете больше не распространялись ложные и порочащие сведения». Помощник Рудникова назвал случившееся провокацией.
Сейчас идет повторный процесс по делу о покушении на убийство Игоря Рудникова — в марте 2016 года его пять раз ударили ножом в Калининграде. Обвиняемым по делу проходит бывший полицейский Алексей Каширин. Ранее его приговорили к полутора годам колонии-поселения, но этот приговор был отменен.