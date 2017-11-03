В России начались продажи iPhone X

В России поступил в продажу новый телефон от компании Apple — iPhone X.

В официальном интернет-магазине Apple iPhone X стоит от 79,99 тысячи рублей за телефон с памятью 64 Гб и от 91,99 тысячи рублей за устройство с памятью 256 Гб.

В Москве у ряда магазинов, где в 08:00 мск начались продажи iPhone X, очереди выстроились еще 2 ноября. Так у магазина на Тверской улице почти за сутки до начала продаж нового телефона от Apple стояли, по оценке vc.ru, не менее 150 человек.

Корреспондент «Медузы», находившийся на месте событий, сообщил, что одному из стоявших в очереди стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь.

Также сообщалось о предложении купить место в начале очереди к московским магазинам, продающим iPhone X, за несколько десятков тысяч рублей.

iPhone X также доступен в России по предзаказу, но в этом случае телефоны покупатели получат лишь через несколько недель. Официальные дилеры Apple в России, сообщает ТАСС, объявили, что предзаказы на iPhone X значительно превышают спрос на iPhone 8, поступивший в продажу ранее в 2017 году.