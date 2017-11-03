Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси

Полиция Лондона начала расследование в отношении актера Кевина Спейси по подозрению в нападении сексуального характера. Об этом сообщает телеканал Sky News; официально эта информация не подтверждена.

В полиции, не называя имен фигурантов расследования, заявили, что оно связано с заявлением о нападении на сексуальной почве, совершенном в 2008 году в лондонском районе Ламбет — там расположен театр Old Vic, где Спейси был художественным руководителем с 2013 по 2015 год.

Таблоид The Sun пишет, что заявление на Спейси подал актер, которому в момент случившегося было 23 года. По данным издания, он просил Спейси помочь ему с карьерой и отправился к Спейси домой, где они курили марихуану. В какой-то момент он отключился и проснулся от того, что Спейси пытался заняться с ним сексом. В дальнейшем Спейси якобы велел ему никому не говорить о случившемся.