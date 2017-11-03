Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси

Sky News
15:45, 3 ноября 2017
Требует подтверждения

Полиция Лондона начала расследование в отношении актера Кевина Спейси по подозрению в нападении сексуального характера. Об этом сообщает телеканал Sky News; официально эта информация не подтверждена.

В полиции, не называя имен фигурантов расследования, заявили, что оно связано с заявлением о нападении на сексуальной почве, совершенном в 2008 году в лондонском районе Ламбет — там расположен театр Old Vic, где Спейси был художественным руководителем с 2013 по 2015 год.

Таблоид The Sun пишет, что заявление на Спейси подал актер, которому в момент случившегося было 23 года. По данным издания, он просил Спейси помочь ему с карьерой и отправился к Спейси домой, где они курили марихуану. В какой-то момент он отключился и проснулся от того, что Спейси пытался заняться с ним сексом. В дальнейшем Спейси якобы велел ему никому не говорить о случившемся.

Первым о домогательствах со стороны Кевина Спейси публично заявил актер Энтони Рэпп. Он рассказал, что Спейси попытался заняться с ним сексом в 1986 году, когда Рэппу было тогда 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этого, но извинился перед Рэппом. В этом комментарии он впервые публично заявил, что считает себя геем.
В дальнейшем о домогательствах и попытках изнасилования со стороны актера заявили еще несколько человек. Сотрудники съемочной площадки сериала «Карточный домик» рассказали, что на съемках Спейси регулярно приставал к мужчинам, создав таким образом «токсичную» атмосферу на площадке.
После обвинений в адрес Кевина Спейси стало известно о закрытии сериала «Карточный домик», где он играет главную роль. Съемки последнего сезона были приостановлены.

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