В Тамбове сотрудников штаба Навального арестовали на 20 и 25 суток
В Тамбове суд арестовал помощников координатора штаба в поддержку Алексея Навального Леонида Ярыгина и Игоря Сливина соответственно на 20 и 25 суток. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу кампании Навального.
Обоих активистов признали виновным в повторном нарушении порядка проведении массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2). Как следует из сообщения, в обоих случаях за акцию была принята агитация.
Накануне на семь суток была арестована координатор тамбовского штаба Диана Рудакова — ее признали виновной в организации несогласованной акции 7 октября. В штабе говорят, что на самом деле она вышла на одиночный пикет, который согласовывать не требуется.
Штабы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который объявил о планах участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, открыты в десятках российских городов. Сотрудники штабов и волонтеры нередко сталкиваются с противодействием со стороны правоохранительных органов и порой подвергаются нападениям.
Накануне всероссийской акции 7 октября во многих городах были задержаны организаторы акций; в июле перед большим агитационным мероприятием во многих штабах полиция под разными предлогами изъяла материалы.