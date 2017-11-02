В Тамбове сотрудников штаба Навального арестовали на 20 и 25 суток

В Тамбове суд арестовал помощников координатора штаба в поддержку Алексея Навального Леонида Ярыгина и Игоря Сливина соответственно на 20 и 25 суток. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу кампании Навального.

Обоих активистов признали виновным в повторном нарушении порядка проведении массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2). Как следует из сообщения, в обоих случаях за акцию была принята агитация.

Накануне на семь суток была арестована координатор тамбовского штаба Диана Рудакова — ее признали виновной в организации несогласованной акции 7 октября. В штабе говорят, что на самом деле она вышла на одиночный пикет, который согласовывать не требуется.