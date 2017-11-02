ФБР сообщило о поисках еще одного гражданина Узбекистана по делу о теракте в Нью-Йорке

ФБР
21:57, 1 ноября 2017
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ФБР сообщило, что ищет информацию о 31-летнем гражданине Узбекистана Мухаммадзоире Кадырове в связи с терактом в Нью-Йорке.

Как именно он связан с делом, не уточняется.

31 октября в Нью-Йорке гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов на машине сбил насмерть восемь человек и ранил 11. Полиции удалось задержать его.
Дело признали терактом. В машине Саипова была найдена записка с упоминанием террористической организации «Исламское государство».

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