ФБР сообщило о поисках еще одного гражданина Узбекистана по делу о теракте в Нью-Йорке

Как именно он связан с делом, не уточняется.

ФБР сообщило, что ищет информацию о 31-летнем гражданине Узбекистана Мухаммадзоире Кадырове в связи с терактом в Нью-Йорке.

31 октября в Нью-Йорке гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов на машине сбил насмерть восемь человек и ранил 11. Полиции удалось задержать его.

Дело признали терактом. В машине Саипова была найдена записка с упоминанием террористической организации «Исламское государство».