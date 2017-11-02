ФБР сообщило о поисках еще одного гражданина Узбекистана по делу о теракте в Нью-Йорке
ФБР сообщило, что ищет информацию о 31-летнем гражданине Узбекистана Мухаммадзоире Кадырове в связи с терактом в Нью-Йорке.
Как именно он связан с делом, не уточняется.
The FBI is seeking information about a second man in the NY terror attack https://t.co/jBHCP4yfzw pic.twitter.com/QvL7VzXTYr— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 1, 2017
31 октября в Нью-Йорке гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов на машине сбил насмерть восемь человек и ранил 11. Полиции удалось задержать его.
Дело признали терактом. В машине Саипова была найдена записка с упоминанием террористической организации «Исламское государство».