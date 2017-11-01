Теракт на Манхэттене: водитель на грузовике врезался в людей на велодорожке. Главное Как минимум восемь человек погибли

Преступник выехал на легком грузовике на велодорожку на Уэст-Стрит в Манхэттене около 15:05 по местному времени (22:05 мск). Он проехал примерно 20 кварталов и сбил, по предварительным данным, около 20 человек. На момент публикации материала известно о восьми погибших и 11 пострадавших, которые были госпитализированы. Власти подчеркивают, что пострадавших может оказаться больше, поскольку некоторые из них могли покинуть место происшествия сами.

Преступника удалось задержать, он ранен и находится в больнице. По словам очевидцев, в какой-то момент машина свернула с велодорожки и столкнулась со школьным автобусом (внутри находились четыре человека — пострадали ли они, неизвестно). После этого он выбежал из машины с травматическим оружием и ружьем для пейнтбола; находившийся поблизости полицейский открыл огонь и ранил его. Первоначально сообщалось, что стрелял сам преступник, но эта информация не подтвердилась.

Источники называют имя нападавшего — Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. Преступник жил во Флориде; предположительно, он выходец из Узбекистана, переехавший в США в 2010 году. Официально это не подтверждено; в полиции лишь сообщили, что преступнику 29 лет.

JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG — CBS News (@CBSNews) October 31, 2017

Преступление признали терактом — так назвал нападение мэр Нью-Йорка Билл де Блазио; до этого источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что преступление расследуется как теракт. По словам очевидцев, преступник, выйдя из машины, кричал «Аллах акбар». В полиции Нью-Йорка, не подтвердив эти сведения, признали, что он сделал заявления, «согласующиеся» с версией о теракте.

Последний крупный теракт в Нью-Йорке произошел больше года назад: 17 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси были взорваны самодельные бомбы. Тогда пострадали 29 человек. За теракты был задержан 29-летний Ахмад Хан Рахами, американец афганского происхождения.