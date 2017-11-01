Нью-йоркский террорист оставил записку с присягой «Исламскому государству»

Записка написана на английском языке, заявил собеседник телеканала, не став раскрывать ее точное содержание.

В кабине грузовика, использованного для теракта в Нью-Йорке, обнаружена записка с присягой на верность «Исламскому государству», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

Днем 31 октября легкий грузовик въехал на велодорожку на Уэст-Стрит в Манхэттене. Водитель намеренно направил автомобиль на пешеходов. Погибли, по последним данным, восемь человек, 11 получили ранения.

Правоохранительные органы США объявили, что расследуют произошедшее как теракт.

Управлявший грузовиком, который, как установила полиция, был взят в аренду, был задержан. При задержании водитель получил ранение, которое, по имеющейся информации, не угрожает его жизни.

За рулем грузовика, по пока не подтвержденным официально данным, находился Сайфулло Саипов, уроженец Узбекистана, приехавший в США в 2010 году. У него были водительские права, выданные в штате Флорида, но последнее время Саипов постоянно проживал в Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке объявил , что распорядился ужесточить программу проверки въезжающих в страну. «Быть политкорректным хорошо, но не по этому вопросу», — написал он.

Трамп ранее издал несколько указов, вводящих визовые ограничения для некоторых стран с преимущественно мусульманским населением. Действие указов, необходимость которых администрация Трампа объясняла в числе прочего борьбой с терроризмом, было заблокировано американскими судами.