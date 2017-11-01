31 октября в Нью-Йорке мужчина на небольшом грузовике сбил насмерть восемь человек на велосипедной дорожке. Еще как минимум 11 человек пострадали. Преступление признали терактом; в машине была найдена записка с упоминанием «Исламского государства». Водителя удалось задержать, сейчас он находится в больнице. Как выяснили СМИ, это выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, живущий в США с 2010 года. «Медуза» рассказывает, что СМИ стало известно о нем за первый день после теракта.

Подозреваемого в совершении теракта на Манхэттене зовут Сайфулло Хабибуллаевич Саипов, ему 29 лет. Полиция официально не раскрывала его имя, однако источники в правоохранительных органах сообщили его журналистам уже через пару часов после преступления.

По данным СМИ, Саипов приехал из столицы Узбекистана Ташкента в США в 2010 году (Republic пишет, что до этого Саипов, согласно соцсетям, мог жить в киргизском Оше и в Вологде). Он попал туда, выиграв лотерею грин-карт, и сразу получил право на постоянное проживание в США (президент Дональд Трамп, уже предлагавший отменить программу, после теракта снова раскритиковал ее).

Первое время Саипов жил у знакомых в Огайо — член этой семьи, 22-летний Бехжод Абдусаматов, рассказал, что Саипов плохо знал английский, поэтому начал учить язык и искать работу. По словам 24-летней Дильнозы Абдусаматовой, Саипов в основном работал и «не ходил на вечеринки или что-то такое».

В 2013 году он женился на Нозиме Одиловой, также приехавшей из Ташкента, они жили в Кайахога-Фолс в Огайо. По словам Абдусаматовой, после женитьбы он перестал общаться с их семьей. В Огайо Саипов зарегистрировал две фирмы, которые занимались автомобильными перевозками, — Sayf Motors и Bright Auto.

Позже Саипов с семьей переехал во Флориду — там он жил в Форт-Майерсе и в Тампе. Кобиджон Маткаров, встретивший Саипова там, рассказал журналистам, что знал его как «очень счастливого парня», который «все время улыбался» и «любил США». «Он не был похож на террориста, но я не знал его изнутри», — сказал он.

В 2015 году Саипова допрашивали агенты министерства внутренней безопасности — из-за связей с двумя людьми, которые были под наблюдением подразделений по борьбе с терроризмом, сообщает ABC News. The New York Times пишет, что он попал в поле зрения властей из-за расследования, однако с чем оно было связано, неизвестно. Как напоминает издание, недавно в Нью-Йорке нескольким выходцам из Узбекистана и Казахстана предъявили обвинения за поддержку террористов из «Исламского государства».

Последние несколько месяцев Саипов жил в Патерсоне, штат Нью-Джерси. По словам соседа Саипова, он часто видел его на улице с женой и двумя детьми и разговаривающим с друзьями. В Нью-Джерси он стал работать водителем в Uber и за шесть месяцев совершил более 1400 поездок. Как рассказали в компании, на него не было жалоб; он успешно прошел проверку биографических данных. По имеющимся данным, Саипов ни разу не привлекался к уголовной ответственности в США — телеканал CBS News нашел у него лишь четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения.

31 октября 2017 года около двух часов дня он арендовал машину в Пассейике (находится в Нью-Джерси, входит в агломерацию Нью-Йорка) и отправился на Манхэттен. В 15:05 он выехал на дорожку для велосипедистов, проложенную вдоль реки на Уэст-стрит, и стал сбивать людей. Восемь человек погибли — в том числе пять туристов из Аргентины и один житель Бельгии.

Саипов проехал около полутора километров, свернул с дорожки на перекрестке с Чемберс-стрит и врезался в небольшой школьный автобус (четыре человека, находившиеся внутри, пострадали, в том числе двое детей). После этого он выбежал наружу. По словам очевидцев, он кричал «Аллах акбар», в руках у него было оружие (на месте преступления найдено оружие для пейнтбола и травматическое оружие). Полицейский по имени Райан Нэш выстрелил в Саипова и ранил его; преступника задержали.

В общей сложности 11 человек пострадали и были госпитализированы. Четверо находятся в критическом состоянии.

По имеющимся данным, в машине Саипова нашли нож, а также записку с упоминанием ИГ. Террористы ответственности за нападение пока не взяли. 1 ноября в полиции заявили, что мужчина планировал атаку на протяжении нескольких недель.

По данным телеканала CBS, в больнице Саипов не проявил раскаяния и «хвастался» перед полицейскими совершенным преступлением; он якобы заявил, что продолжил бы сбивать людей, если бы не врезался в автобус.