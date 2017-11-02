Депутат от КПРФ попросил ФСБ и Следственный комитет проверить закупку украинского гранита для программы «Моя улица»

Дождь
12:00, 2 ноября 2017
Надежный источник

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить закупку гранита на Украине для московской программы «Моя улица».

Поводом для депутатского запроса, копия которого есть у «Дождя», стала публикация «Медузы» «В Москве уложили больше гранита, чем добывают в России. Из-за этого в Сибири дефицит камня для надгробий». В расследовании Ивана Голунова, в частности, говорилось, что гранит, который кладут в рамках программы «Моя улица», поставляется с Украины.

В обращении в правоохранительные органы Рашкин указывает, что власти Москвы, закупая гранит на Украине, способствовали «притоку денежных средств в бюджет этой страны».

«На Украине траты на армию с 2013 года возросли более чем в четыре раза. Уйма средств тратится на антитеррористическую операцию, жертвами которой становятся и наши добровольцы, которые участвуют в конфликте на стороне непризнанных республик Донбасса. И они там погибают от пуль, производство или покупка которых, пусть и частично, но оплачена из московского бюджета», — указал Рашкин.

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. В рамках программы были реконструированы центральные улицы и площади в Москве. В 2017 году на «Мою улицу» было выделено более 42 миллиардов рублей. В 2018–2020 годах на программу из городского бюджета планируется выделить 94,5 миллиарда рублей.

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