Депутат от КПРФ попросил ФСБ и Следственный комитет проверить закупку украинского гранита для программы «Моя улица»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить закупку гранита на Украине для московской программы «Моя улица».

Поводом для депутатского запроса, копия которого есть у «Дождя», стала публикация «Медузы» «В Москве уложили больше гранита, чем добывают в России. Из-за этого в Сибири дефицит камня для надгробий». В расследовании Ивана Голунова, в частности, говорилось, что гранит, который кладут в рамках программы «Моя улица», поставляется с Украины.

В обращении в правоохранительные органы Рашкин указывает, что власти Москвы, закупая гранит на Украине, способствовали «притоку денежных средств в бюджет этой страны».

«На Украине траты на армию с 2013 года возросли более чем в четыре раза. Уйма средств тратится на антитеррористическую операцию, жертвами которой становятся и наши добровольцы, которые участвуют в конфликте на стороне непризнанных республик Донбасса. И они там погибают от пуль, производство или покупка которых, пусть и частично, но оплачена из московского бюджета», — указал Рашкин.