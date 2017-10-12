Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года
В проекте трехлетнего бюджета Москвы заложены расходы на программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года, сообщает РБК. Проект был одобрен мэрией 10 октября и 12 октября был внесен в Мосгордуму.
На реализацию программы в 2018–2020 годы планируется потратить 94,5 миллиарда рублей — 33,3 миллиарда в 2018-м, 30,6 миллиарда в 2019-м и 30,5 миллиарда в 2020-м.
На момент публикации новости на сайте московской мэрии сказано, что программа «Моя улица» продлится до 2018 года. При этом в июле заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что программа не закончится «никогда».
Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Власти города называют ее «стандартом комфортной городской среды». В рамках программы были реконструированы центральные улицы и площади в Москве; многие из них стали пешеходными.
«Медуза» писала о том, как проводятся конкурсы на реализацию работ по «Моей улице». Программу также критикуют за то, что в ходе работ, по словам градозащитников, разрушаются исторические памятники. Владельцы кафе и ресторанов в центре города говорят, что постоянные дорожные работы мешают их бизнесу.