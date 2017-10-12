Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года

В проекте трехлетнего бюджета Москвы заложены расходы на программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года, сообщает РБК. Проект был одобрен мэрией 10 октября и 12 октября был внесен в Мосгордуму.

На реализацию программы в 2018–2020 годы планируется потратить 94,5 миллиарда рублей — 33,3 миллиарда в 2018-м, 30,6 миллиарда в 2019-м и 30,5 миллиарда в 2020-м.

На момент публикации новости на сайте московской мэрии сказано, что программа «Моя улица» продлится до 2018 года. При этом в июле заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что программа не закончится «никогда».