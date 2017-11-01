«Имеются все основания для возбуждения уголовного дела». Москалькова о жалобе гея на преследования в Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что есть все основания для возбуждения уголовного дела о пытках в Чечне по заявлению Максима Лапунова.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению Лапунова, вынесенное ранее, отменено, заявила омбудсмен.

«Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов, и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли», — добавила Москалькова.