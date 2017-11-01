«Имеются все основания для возбуждения уголовного дела». Москалькова о жалобе гея на преследования в Чечне
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что есть все основания для возбуждения уголовного дела о пытках в Чечне по заявлению Максима Лапунова.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению Лапунова, вынесенное ранее, отменено, заявила омбудсмен.
«Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов, и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли», — добавила Москалькова.
«На мой взгляд, имеются все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты», — сказала она.
В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях в Чечне мужчин по подозрению в гомосексуальности. Издание указывало, что задержанные находятся в секретных тюрьмах и подвергаются пыткам.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее несколько раз заявляла, что требовала провести проверку информации о преследовании геев в Чечне, но никаких подтверждений этим сведениям получено не было. Омбудсмен, в частности, жаловалась на анонимность заявлений о преследованиях.
В средине октября Москалькова объявила, что получила первое заявление от подвергшегося преследованию из-за его гомосексуальной ориентации. К омбудсмену обратился житель Омска Максим Лапунов, который провел в «тюрьме для геев» в Чечне 12 дней.
Подробно Лапунов рассказал о произошедшем на специальной пресс-конференции в «Новой газете».