«Каждую ночь в тюрьму привозили нового „обвиняемого“». Гей из Омска рассказал о преследованиях в Чечне

Максим Лапунов, написавший заявление в Следственный комитет о преследованиях геев в Чечне, рассказал о своем задержании. Пресс-конференция Лапунова проходит в «Новой газете».

Лапунов родился в Омске, но в 2015 году приехал в Чечню работать ведущим мероприятий. Его задержали в марте 2017 года и продержали в заключении 12 дней. Лапунов добавил, что его били, заставляли рассказывать о других геях и под угрозой убийства принудили поставить отпечатки пальцев на оружие (мужчина не уточнил, на какое).

«Каждый вечер, каждую ночь в тюрьму привозили нового „обвиняемого“ [в гомосексуальности]», — добавил Лапунов.

Затем Лапунов заставили записать видео, где он рассказывает о своей гомосексуальной ориентации. После этого мужчину отпустили и он попал в убежище в Ессентуках, где пытался заявить о случившемся в полицию. «Расследование», по словам Лапунов, ограничилось судмедэкспертизой и полиграфом, причем следы побоев у него прошли еще до экспертизы.

Потом, по его собственным словам, Лапунов уехал «подальше от Чечни», потому что понял, что нормального расследования проводить не будут.

Основатель российской «ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков добавил, что с апреля 2017 года они помогли 79 людям, которые оказались в такой же ситуации, как Лапунов.

Поправка. Ранее в новости заявитель был указан под фамилией Рыкунов. На самом деле его зовут Максим Лапунов. Приносим извинения читателям.