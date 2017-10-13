«Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель». Москалькова рассказала о жалобе гея на преследования в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратился житель Чечни, пожаловавшийся на преследования из-за его гомосексуальной ориентации.

По жалобе этого человека, рассказала Москалькова, она попросила следственные органы начать проверку, которая пока не завершена.

Москалькова отметила, что обращение этого человека подтверждает ранее появившиеся сообщения о преследовании геев в Чечне.

«Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации», — сказала она.

При этом Москалькова подчеркнула, что она пока не получила подтверждений убийств в Чечне людей из-за их гомосексуальной ориентации.