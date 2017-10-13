«Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель». Москалькова рассказала о жалобе гея на преследования в Чечне
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратился житель Чечни, пожаловавшийся на преследования из-за его гомосексуальной ориентации.
По жалобе этого человека, рассказала Москалькова, она попросила следственные органы начать проверку, которая пока не завершена.
Москалькова отметила, что обращение этого человека подтверждает ранее появившиеся сообщения о преследовании геев в Чечне.
«Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации», — сказала она.
При этом Москалькова подчеркнула, что она пока не получила подтверждений убийств в Чечне людей из-за их гомосексуальной ориентации.
В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях в Чечне мужчин по подозрению в гомосексуальности. Издание указывало, что задержанные находятся в секретных тюрьмах и подвергаются пыткам. Также сообщалось, что как минимум трое гомосексуалов были убиты. После публикации в «Новой газете» свидетельства геев, вынужденных покинуть Чечню, стали появляться и в других изданиях, в том числе и в «Медузе».
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее несколько раз заявляла, что требовала провести проверку информации о преследовании геев в Чечне, но никаких подтверждений этим сведениям получено не было. Омбудсмен жаловалась на отсутствие «конкретной фактуры» в сообщениях о преследованиях геев в Чечне и на анонимность таких заявлений.
В конце сентября в журнале Time вышел репортаж о беженце из Чечни Мовсаре Эскарханове. Герой репортажа стал первым открытым геем из Чечни, назвавшим свое имя и рассказавшим о преследованиях.