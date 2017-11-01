Федор Чистяков выпустил песню «Убрать свидетелей»

Основатель группы «Ноль» Федор Чистяков, который решил не возвращаться в Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы, выпустил песню под названием «Убрать свидетелей». Согласно аннотации к ролику, это первый сингл с альбома, который выйдет в 2018 году.

Как заявил Чистяков, песня посвящена гражданину Дании Деннису Кристенсену — члену Свидетелей Иеговы, которого в мае задержали по делу об «организации деятельности религиозной организации, признанной экстремистской» и держат под арестом.

«Он десять лет жил в Орле, работал плотником, делал детские площадки, благоустраивал город. И он свидетель Иеговы, член запрещенной организации. <…> Его судьба — сигнал для многих», — цитирует его «Новая газета».

По словам Чистякова, «герои песни — мафиози, которые стремятся к мировому господству, но для начала нужно скрыть следы своих преступлений, избавиться от свидетелей».