Федор Чистяков выпустил песню «Убрать свидетелей»

Новая газета
18:03, 1 ноября 2017
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Основатель группы «Ноль» Федор Чистяков, который решил не возвращаться в Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы, выпустил песню под названием «Убрать свидетелей». Согласно аннотации к ролику, это первый сингл с альбома, который выйдет в 2018 году. 

Как заявил Чистяков, песня посвящена гражданину Дании Деннису Кристенсену — члену Свидетелей Иеговы, которого в мае задержали по делу об «организации деятельности религиозной организации, признанной экстремистской» и держат под арестом.

«Он десять лет жил в Орле, работал плотником, делал детские площадки, благоустраивал город. И он свидетель Иеговы, член запрещенной организации. <…> Его судьба — сигнал для многих», — цитирует его «Новая газета».

По словам Чистякова, «герои песни — мафиози, которые стремятся к мировому господству, но для начала нужно скрыть следы своих преступлений, избавиться от свидетелей».

Фёдор Чистяков — Убрать Свидетелей.
Фёдор Чистяков — official

«Песня войдет в мой новый альбом, который будет издан весной. Это простая музыка в духе раннего „Ноля“: тяжелый рок на баяне. Пришло время вернуться к корням, к истокам жанра», — заявил Федор Чистяков.

Новая газета
В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории страны религиозную организацию Свидетели Иеговы. Это было сделано по иску Минюста, который посчитал, что верующие распространяют экстремистскую литературу. Оспорить это решение Свидетели Иеговы не смогли.
Основатель «Ноля» Федор Чистяков является членом Свидетелей Иеговы с 1994 года. В июле 2017 года он объявил, что из-за запрета организации решил не возвращаться в Россию из США. Сперва он сказал, что намерен приезжать в РФ с концертами, но в августе заявил, что решил отменить эти выступления.
В августе «Медуза» опубликовала большое интервью с Федором Чистяковым.

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