«Новая газета в Петербурге»: Евгений Пригожин собрался купить «Фонтанку»

Бизнесмен Евгений Пригожин планирует приобрести издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург», пишет «Новая газета в Петербурге».

Как стало известно изданию, в конце октября «на людей, «документально» не имеющих к «Фонтанке» отношения, но весомых в принятии решений по ее судьбе, было оказано давление».

«Им предложили — ни больше ни меньше — продать «Фонтанку»… Евгению Пригожину. А заодно и другое независимое городское издание — «Деловой Петербург», — пишет «Новая газета».

По версии издания, речь идет о Fort Group Максима Левченко и Бориса Пайкина. Эта компания ранее проявляла интерес к «Фонтанке», а также некоторое время владела 80% «Делового Петербурга».

Официально о каком-либо участии Fort Group в «Фонтанке» не сообщалось, отмечает газета. Свой пакет акций в «Деловом Петербурге» Fort Group в феврале 2017 года продала главному редактору издания Максиму Васюкову.

Бенефициаром Fort Group, пишет «Новая газета», называют заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, который в 1979–1991 годах был сослуживцем президента РФ Владимира Путина. По версии издания, о намерении приобрести «Фонтанку» и «Деловой Петербург» Пригожин сообщил владельцам Fort Group через Голубева.

Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков заявил, что ему неизвестно о претендентах на его издание. «Этого не может быть! Я ничего не слышал о возможной продаже «ДП» господину Пригожину. Откуда он здесь может быть?» — сказал Васюков.

В свою очередь главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что был в курсе, что судьбу его издания пытаются решить «где-то наверху». «Конечно, мы живем в свободной стране, и каждый гражданин имеет право купить что захочет, не нарушая российских законов. Но даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать», — сказал Горшков.