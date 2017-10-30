Прокуратура Испании обвинила лидеров Каталонии в мятеже и растрате

Генеральный прокурор Испании подал в суд на отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Всего в материалах дела упомянуты 20 человек. Прокурор заявил, что они действовали «с полным пренебрежением к Конституции». Поводом для их преследования стало голосование в парламенте Каталонии, по итогам которого было объявлено о независимости региона.

Прокурор потребовал от каталонских лидеров немедленно явиться в следственные органы, в противном случае пригрозив арестом.