Карлес Пучдемон уехал из Каталонии в Бельгию

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением правительства Испании, уехал в Брюссель. Об этом сообщают издания El Periodico и La Vanguardia. Вместе с Пучдемоном находятся еще пять членов каталонского правительства.

Министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Пучдемону может быть предоставлено политическое убежище. По словам Франкена, власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера. «Вопрос в том, в какой степени он может рассчитывать на справедливый суд», — сказал министр.