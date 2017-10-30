«Никаких оправданий этим преступлениям быть не может». Путин выступил на церемонии открытия мемориала жертвам репрессий

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые репрессии в Советском Союзе невозможно оправдать «никакими высшими так называемыми благами народа».

«Когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, тут достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может», — сказал Путин, выступая на церемонии открытия мемориала жертвам политических репрессий в Москве.