«Никаких оправданий этим преступлениям быть не может». Путин выступил на церемонии открытия мемориала жертвам репрессий
Президент России Владимир Путин заявил, что массовые репрессии в Советском Союзе невозможно оправдать «никакими высшими так называемыми благами народа».
«Когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, тут достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может», — сказал Путин, выступая на церемонии открытия мемориала жертвам политических репрессий в Москве.
По мнению президента, «политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию». «Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг — не допустить забвения», — убежден глава государства.