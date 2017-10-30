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Капитан «Наутилуса» признался в расчленении шведской журналистки и назвал новую причину ее смерти

The Local (Дания)
17:49, 30 октября 2017
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Капитан датской подлодки «Наутилус» Петер Мадсен признался в расчленении шведской журналистки Ким Валль, сообщила полиция Копенгагена. Кроме того, Мадсен изменил показания о причине смерти Валль.

Как заявил Петер Мадсен, журналистка умерла от отравления угарным газом, пока он находился на палубе. После этого он расчленил ее тело и выбросил за борт по частям. Ранее Мадсен уверял, что Ким Валль погибла от случайного удара люком по голове, а он выбросил ее тело нетронутым.

Новую версию о причине смерти Ким Валль должны проверить специалисты. (англ. яз.)

The Local (Дания)
Ким Валль 10 августа отправилась в плавание на «Наутилусе» с создателем подлодки и ее капитаном. Она писала статью про Петера Мадсена. Из путешествия она не вернулась.
Впоследствии были найдены ее тело, а потом ноги и голова. Руки не найдены до сих пор.
Петер Мадсен содержится под стражей по обвинению в убийстве. На компьютере из офиса Мадсена нашли видео с обезглавленными женщинами.

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