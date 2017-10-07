Полиция нашла фрагменты тела журналистки Ким Валль
Полиция обнаружила фрагменты тела шведской журналистки Ким Валль, которая погибла в августе во время плавания на подлодке «Наутилус» с изобретателем Питером Мадсеном.
Водолазы нашли в море голову и ноги журналистки, которые были упакованы в пластиковые пакеты, сообщила полиция Копенгагена. В пакеты были положены тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того, чтобы они опустились на дно.
Также были найдены нож и фрагменты одежды женщины.
Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа 2017 года. Она плавала в море в районе Копенгагена на подлодке «Наутилус» вместе с владельцем судна, датским изобретателем Питером Мадсеном. Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия; когда спасатели нашли судно, там был только Мадсен. Сразу после этого лодка затонула.
После исчезновения Валль Мадсена заподозрили в убийстве. Мужчина сперва утверждал, что она сошла на берег еще 10 августа, но потом заявил, что она погибла в результате несчастного случая и он «похоронил ее в море».
22 августа полиция обнаружила женское тело без головы, рук и ног. Экспертиза подтвердила, что это останки Ким Валль. Позже на теле были найдены следы 15 ножевых ранений, в том числе в области груди и гениталий.
3 октября было объявлено, что на жестком диске компьютера из офиса Мадсена найдены видеозаписи убийств женщин, которым на камеру отрезали головы. В полиции предполагают, что записи достоверны, и на них действительно запечатлены убийства. Мадсен настаивает, что не имеет к ним никакого отношения.