Полиция нашла фрагменты тела журналистки Ким Валль

Полиция обнаружила фрагменты тела шведской журналистки Ким Валль, которая погибла в августе во время плавания на подлодке «Наутилус» с изобретателем Питером Мадсеном.

Водолазы нашли в море голову и ноги журналистки, которые были упакованы в пластиковые пакеты, сообщила полиция Копенгагена. В пакеты были положены тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того, чтобы они опустились на дно.

Также были найдены нож и фрагменты одежды женщины.