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В Иваново уволили учительницу, которая обругала школьников за участие в кампании Навального

Meduza
11:14, 29 октября 2017

В Иваново уволили учительницу, которая обругала школьников за участие в президентской кампании Алексея Навального, сообщает IvanovoNews со ссылкой на начальницу управления образования администрации города Елену Юферову.

Ранее в социальных сетях появилась запись разговора учительницы с девятиклассниками школы № 14. В разговоре она кричала на школьников, заставляла их отказаться от участия в раздаче листовок, поскольку это все равно ничего не изменит, и грозила штабу Навального уголовной ответственностью.

Ивановские учителя школьникам про Навального
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«От вашего голоса, что вы будете ходить и кричать, вы считаете что-то может измениться? Вам вот приятно участвовать в этом цирке шапито? Да, это шапито — каждые наши выборы! Потому что если на 55-й срок выходит один и тот же человек, все остальное — это шапито! Вы своими тупыми бошками это шапито поддерживаете!» — говорила она.

IvanovoNews не уточняет, кого именно уволили из школы. Как отмечало издание, в разговоре с подростками участвуют две женщины, которых те называют Ирина Анатольевна и Наталья Георгиевна. Ириной Анатольевной зовут учительницу музыки. Натальи Георгиевны на сайте школы нет, но есть Наталья Григорьевна — она заместитель директора по воспитательной работе.

В школах и университетах преподаватели неоднократно критиковали своих учеников и студентов за участие в акциях Навального. В Самарской области устроили отдельный форум для того, чтобы рассказать молодежи об опасности политики.

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