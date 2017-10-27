В Москве задержали активистов с баннером «Путин, ты ответишь за „Норд-Ост“»

В Москве утром 27 октября задержали троих активистов, у которых был с собой баннер со словами «Путин, ты ответишь за „Норд-Ост“». Об этом сообщил глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин в эфире канала «Навальный Live».

Из слов Ляскина следует, что это были активисты кампании Навального. Их имена неизвестны. «Наших активистов троих задержали, сейчас держат в ОВД Пресненского района», — сказал Ляскин.

Фото баннера, висящего на воротах здания правительства РФ, опубликовано в твиттере «Протестная Москва». Когда именно был сделан снимок, неясно.

Утром у Белого Дома появился баннер «Путин, ты ответишь за Норд-Ост». Активисты задержаны и находятся в Пресненском ОВД. // @navalnylive pic.twitter.com/LTvGTUAuIW — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 27, 2017

Пытаемся выяснить имена задержанных, и чем им сейчас можно помочь (помимо вашего ретивита и максимальной огласки). — Протестная Москва (@nedimon_msk) October 27, 2017

В минувшее воскресенье на Большом Каменном мосту около Кремля появился баннер «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать».