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В Москве задержали активистов с баннером «Путин, ты ответишь за „Норд-Ост“»

Навальный Live
09:44, 27 октября 2017
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В Москве утром 27 октября задержали троих активистов, у которых был с собой баннер со словами «Путин, ты ответишь за „Норд-Ост“». Об этом сообщил глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин в эфире канала «Навальный Live».

Из слов Ляскина следует, что это были активисты кампании Навального. Их имена неизвестны. «Наших активистов троих задержали, сейчас держат в ОВД Пресненского района», — сказал Ляскин.

Фото баннера, висящего на воротах здания правительства РФ, опубликовано в твиттере «Протестная Москва». Когда именно был сделан снимок, неясно.

В минувшее воскресенье на Большом Каменном мосту около Кремля появился баннер «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать».

23 октября 2002 года группа террористов взяла заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве, где шел мюзикл «Норд-Ост». 26 октября силовики провели штурм, в результате которого погибли, по официальным данным, 130 заложников.

О «Норд-Осте»

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