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истории

15 лет назад террористы захватили «Норд-Ост». Это один из крупнейших терактов в истории России

Meduza
10:30, 23 октября 2017

26 октября 2002 года

Антон Денисов / ТАСС

Вечером 23 октября 2002 года террористы захватила здание ДК «Московский подшипник». В момент захвата в здании шел мюзикл «Норд-Ост», в заложники попали более 900 человек, в том числе актеры и зрители, среди которых были дети. Террористы заминировали здание и удерживали в нем людей на протяжении нескольких суток. Утром 26 октября начался штурм, который объявили успешным — несмотря на то, что в результате теракта погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек, причем 119 из них — в больницах после освобождения.

Захват Театрального центра на Дубровке, 23 октября 2002 года. Сразу после захвата небольшой части заложников удалось спастись, выпрыгнув в окно.
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Неизвестный мужчина пытается попасть в здание захваченного Театрального центра в ночь на 24 октября. С вечера 23-го здание оцеплено милицией, там же работают сотрудники ФСБ. По данным ФСБ, захват готовился в течение нескольких месяцев.
Антон Денисов / ТАСС
Сотрудники милиции и ФСБ возле здания Театрального центра. По данным ФСБ, группа боевиков включала до 50 человек, непосредственно в захвате здания на Дубровке участвовали более 40 человек, около 20 из них — смертницы.
Константин Кижеля / ТАСС
В ночь на 24 октября сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с террористами, которые до тех пор не выдвигали никаких требований. В ходе переговоров боевики отпустили из захваченного здания несколько десятков человек — в их числе были женщины, дети, иностранцы и мусульмане.
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
К утру 24 октября боевики отпустили 41 человека, нескольких заложников застрелили. В ходе переговоров террористы потребовали прекращения боевых действий в Чечне и вывода из региона федеральных войск.
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Лидер партии «Союз правых сил» Борис Немцов и депутат Госдумы Иосиф Кобзон на переговорах с террористами 24 октября. В течение дня они и другие переговорщики несколько раз побывали в захваченном здании и спасли нескольких человек.
Сергей Михеев / Коммерсантъ
На протяжении 24 октября основная часть заложников по-прежнему находится в зрительном зале. Террористы не дают им даже воду.
PhotoXPress
Марина Школьникова — одна из заложников, освобожденных в ходе переговоров 24 октября. Всего в этот день были отпущены 39 человек.
PhotoXPress
К полуночи 25 октября заложникам передают медикаменты и гигиенические средства — для этого террористы пропускают в здание хирурга Леонида Рошаля.
Антон Денисов / ТАСС
Родные и близкие заложников ждут их освобождения на площади возле здания Театрального центра. К утру 25 октября террористы отпустили еще семь человек.
Алексей Мякишев / Коммерсантъ
К 25-му октября родственники начинают требовать от властей более активных действий по освобождению их близких. На площади возле здания проходит митинг. Все это время заложники продолжают находиться в здании без воды.
Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Александр Поляков / Sputnik / Scanpix / LETA
Александр Поляков / Sputnik / Scanpix / LETA
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
К вечеру 25-го числа принимается решение о штурме здания Театрального центра на Дубровке. Штурм начинается после 5 утра.
Федор Савинцев / ТАСС
В ходе спецоперации силовики через вентиляцию распылили усыпляющий газ, после чего в здание вошли сотрудники МВД и ФСБ. Использование газа объяснили наличием у террористов взрывчатых веществ. Точный состав примененного вещества не известен до сих пор.
Антон Денисов / ТАСС
Антон Денисов / ТАСС
Освобожденных заложников складывали на ступенях Театрального центра. Там же сотрудники МЧС оказывали первую помощь. Вскоре все еще обездвиженных людей начали загружать в автобусы для отправки в больницы.
Дмитрий Ловетский / AP / Scanpix / LETA
К утру было объявлено о ликвидации 36 террористов и извлечении из здания 67 тел погибших заложников. Тогда же из зданияначали выносить людей, обездвиженных из-за действия усыпляющего газа. Большую часть пострадавших отправили в городскую больницу № 13.
Валерий Мельников / Коммерсантъ
Пострадавших развозили в больницы на автобусах. Часто родственники не знали, живы ли их родные и в какие больницы они были отправлены.
Алексей Мякишев / Коммерсантъ
Впоследствии выяснилось, что усыпляющий газ подействовал не на всех находившихся в здании: террористы продолжали отстреливаться в течение 20 минут после распыления; некоторые из заложников оставались в сознании на всем протяжении штурма.
Валерий Мельников / Коммерсантъ
Всего в результате теракта погибли, по разным данным, от 130 до 174 заложников. 130 — официальное число погибших, названное силовиками. 119 из них умерли в больницах после освобождения.
Валерий Мельников / Коммерсантъ

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