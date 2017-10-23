15 лет назад террористы захватили «Норд-Ост». Это один из крупнейших терактов в истории России

Вечером 23 октября 2002 года террористы захватила здание ДК «Московский подшипник». В момент захвата в здании шел мюзикл «Норд-Ост», в заложники попали более 900 человек, в том числе актеры и зрители, среди которых были дети. Террористы заминировали здание и удерживали в нем людей на протяжении нескольких суток. Утром 26 октября начался штурм, который объявили успешным — несмотря на то, что в результате теракта погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек, причем 119 из них — в больницах после освобождения.