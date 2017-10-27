Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Продолжение Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов — это было требование Мадрида.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

En la plaça del Vi de Girona se corean los votos del SI pic.twitter.com/dzVe4ThcJI — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 27 октября 2017 г.