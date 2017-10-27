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Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление

El Pais
14:13, 27 октября 2017
Надежный источник

Сенат Испании проголосовал за отстранение руководства Каталонии от власти и введение в регионе прямого управления из Мадрида. За это проголосовали 214 сенаторов, против — 47, один воздержался.

По запросу кабинета министров сенаторы ввели в действие 155-ю статью Конституции Испании. В ней прописана ситуация, когда автономный регион угрожает порядку в стране, в связи с чем его автономия может быть приостановлена.

Ранее объявлялось, что введенные Сенатом меры вступят в силу 28 октября. Правительство Каталонии будет отстранено, а парламент будет переизбран на досрочных выборах.

Голосование в Сенате Испании прошло в течение часа после того, как каталонский парламент формально объявил о независимости и образовании собственного государства.
На референдуме 1 октября в Каталонии 90% участников проголосовали за отделение от Испании. Конституционный суд страны признал этот референдум незаконным.

Референдум о независимости Каталонии

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