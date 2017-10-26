У Шпицбергена упал в море российский вертолет. На борту находятся 8 человек

У Шпицбергена упал в море российский вертолет, сообщает Норвежская спасательная служба. На борту находятся 8 человек.

Информации о судьбе людей, находившихся на борту, пока нет.

Вертолет летел из поселка и упал в море в 2-3 километрах от пункта назначения. О его исчезновении стало известно в 15:35 по местному времени (16:35 по Москве). Через десять минут была подтверждена информация о его крушении.

К месту крушения отправлены два судна береговой охраны и вертолет. Ожидается, что первое судно достигнет места в течение 10 минут. По словам одного из участников спасательной операции, на месте падения вертолета туман и идет снег.

Представитель службы спасения заявил, что вертолет не передавал сигнала бедствия, передает Dagbladet.

По предварительным данным, вертолет перевозил рабочих, заявили в спасательной службе. По информации телеграм-канала Mash, вертолет принадлежит российской компании «Арктикуголь», которая занимается горными работами на Шпицбергене. Mash также сообщает, что на борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

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