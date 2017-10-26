Минэнерго опубликовало имена людей, находившихся на борту упавшего у Шпицбергена вертолета

Министерство энергетики РФ опубликовало имена людей, находившихся на борту упавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8 компании «Арктикуголь».

Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио и члены экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев.

Вертолет компании «Арктикуголь» упал в море у архипелага Шпицберген около 16:30 по Москве. Норвежские спасательные судна и вертолет ведут поиски; пока вертолет обнаружить не удалось, информации о судьбе людей на борту нет.

МЧС РФ также заявило об отправке спасателей к предполагаемому месту падения вертолета.