СК возбудил уголовное дело из-за крушения российского вертолета у Шпицбергена

Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц» (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи крушением вертолета Ми-8 компании «Арктикуголь» у берегов Шпицбергена. Об этом сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.

Вертолет российской компании «Арктикуголь», которая работает на Шпицбергене, упал в море 26 октября около 16:35 по Москве. На борту находились восемь человек — трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.

На месте предполагаемого падения вертолета идет спасательная операция. Норвежские спасатели сообщили, что в море были найдены лишь масляные пятна. Фрагментов вертолета пока обнаружено не было. МЧС РФ также отправило спасателей к месту крушения.