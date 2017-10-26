Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Телеканал «Царьград» решил объединиться со «Спасом». Сотрудникам рассказали о предстоящих увольнениях

РБК
10:59, 26 октября 2017
Надежный источник

Телеканал «Царьград» начал переговоры об объединении с телеканалом «Спас», который принадлежит РПЦ. Об этом рассказала гендиректор «Царьграда» Елена Шаройкина.

При этом она отказалась комментировать условия объединения и судьбу сотрудников «Царьграда». Гендиректор «Спаса» Борис Корчевников также отказался от комментариев.

25 октября «Лайф» со ссылкой на неназванные источники написал, что основатель «Царьграда» Константин Малофеев сообщил сотрудникам о слиянии со «Спасом» и предстоящих увольнениях.

О предстоящем закрытии «Царьграда» в августе писало Ura.ru. Тогда Малофеев заявил: «Не дождетесь!».
«Царьград» начал вещание в апреле 2015 года. Редакция составляла «список русофобов» и предлагало оплатить «мужеложцам и извращенцам» билет за границу.
Канал «Спас» начал вещание в 2005 году, в 2017 году его возглавил бывший ведущий «Прямого эфира» на «России 1» Борис Корчевников.

Православные телеканалы

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме