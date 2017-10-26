Телеканал «Царьград» решил объединиться со «Спасом». Сотрудникам рассказали о предстоящих увольнениях

Телеканал «Царьград» начал переговоры об объединении с телеканалом «Спас», который принадлежит РПЦ. Об этом рассказала гендиректор «Царьграда» Елена Шаройкина.

При этом она отказалась комментировать условия объединения и судьбу сотрудников «Царьграда». Гендиректор «Спаса» Борис Корчевников также отказался от комментариев.

25 октября «Лайф» со ссылкой на неназванные источники написал, что основатель «Царьграда» Константин Малофеев сообщил сотрудникам о слиянии со «Спасом» и предстоящих увольнениях.