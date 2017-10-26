Телеканал «Царьград» решил объединиться со «Спасом». Сотрудникам рассказали о предстоящих увольнениях
Телеканал «Царьград» начал переговоры об объединении с телеканалом «Спас», который принадлежит РПЦ. Об этом рассказала гендиректор «Царьграда» Елена Шаройкина.
При этом она отказалась комментировать условия объединения и судьбу сотрудников «Царьграда». Гендиректор «Спаса» Борис Корчевников также отказался от комментариев.
25 октября «Лайф» со ссылкой на неназванные источники написал, что основатель «Царьграда» Константин Малофеев сообщил сотрудникам о слиянии со «Спасом» и предстоящих увольнениях.
О предстоящем закрытии «Царьграда» в августе писало Ura.ru. Тогда Малофеев заявил: «Не дождетесь!».
«Царьград» начал вещание в апреле 2015 года. Редакция составляла «список русофобов» и предлагало оплатить «мужеложцам и извращенцам» билет за границу.
Канал «Спас» начал вещание в 2005 году, в 2017 году его возглавил бывший ведущий «Прямого эфира» на «России 1» Борис Корчевников.