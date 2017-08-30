Ura.ru: телеканал «Царьград ТВ» могут закрыть

Телеканал «Царьград ТВ», который позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал», может быть закрыт, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источники из окружения основателя «Царьград ТВ» Константина Малофеева.

По информации Ura.ru, возможное закрытие связано с тем, что телеканал, якобы создававшийся «под выборы президента» и как «альтернатива Первого канала для сетевого посткрымского большинства», не «вызвал интерес у крупных федеральных игроков».

В публикации в этом контексте упоминаются помощник Владимира Путина Владислав Сурков и бывший замглавы администрации президента, спикер Госдумы Вячеслав Володин; первому якобы не понравились «освещение событий в ДНР и ЛНР в чересчур воинственном ключе и любовь телеканала к бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову», а второму, по словам бывшего менеджера телеканала, рекомендовали «не делать ставку» на «Царьград ТВ» из-за возможных репутационных рисков.

В чем именно могло заключаться сотрудничество Суркова и Володина с «Царьград ТВ», не уточняется.

Бывшие и нынешние сотрудники телеканала также рассказали Ura.ru о задержках зарплат и сокращении персонала. Гендиректор «Царьград ТВ» Елена Шаройкина опровергла это, заявив, что «по ряду направлений, идет добор сотрудников, а не сокращение». Информацию о возможном закрытии телеканала она назвала слухами.