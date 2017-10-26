Следователи провели допрос Татьяны Фельгенгауэр в больнице
Следователи 26 октября провели допрос заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр по делу о нападении. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает ТАСС.
Допрос проводится в НИИ имени Склифосовского, куда после нападения госпитализировали Фельгенгауэр.
Обновление. Адвокат журналистки Сергей Бадамшин рассказал, что допрос продолжался недолго, так как «говорить ей тяжело». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заметил, что Фельгенгауэр перевели в общую палату.
Нападение на журналистку произошло днем 23 октября. В редакцию ворвался гражданин Израиля Борис Гриц, который ударил Фельгенгауэр ножом по шее.
Как рассказал адвокат журналистки Сергей Бадамшин, следствие рассматривает две основные версии: психическая неуравновешенность Грица, который заявлял о телепатической связи с Фельгенгауэр, и спланированная акция.