Следователи провели допрос Татьяны Фельгенгауэр в больнице

Следователи 26 октября провели допрос заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр по делу о нападении. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает ТАСС.

Допрос проводится в НИИ имени Склифосовского, куда после нападения госпитализировали Фельгенгауэр.

Обновление. Адвокат журналистки Сергей Бадамшин рассказал, что допрос продолжался недолго, так как «говорить ей тяжело». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заметил, что Фельгенгауэр перевели в общую палату.