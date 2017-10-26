Group-IB обнаружила общих авторов у вирусов Bad Rabbit и Petya

Вирусы-шифровальщики Bad Rabbit и Petya создала одна группа хакеров под названием BlackEnergy. Об этом, сообщает ТАСС, говорится в отчете компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности.

Код Bad Rabbit был скомпилирован из исходников Petya (также известен как NotPetya), считают эксперты Group-IB. У обоих вирусов одинаковый способ распространения по сети и удаления журналов. «Логика извлечения модулей и сами модули также подтверждают эту связь», — сообщили в Group-IB.

Некоторые модули BadRabbit, отметили эксперты, были скомпилированы летом 2014 года. Именно в этом году был зафиксирован первый всплеск активности хакеров BlackEnergy. В Group-IB также отметили, что в ходе атаки BadRabbit хакеры использовали инструменты, которые применяли ранее.