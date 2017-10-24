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Аэропорт Одессы и киевское метро подверглись кибератаке

Интерфакс-Украина
13:16, 24 октября 2017
Надежный источник

Информационная система международного аэропорта Одесса подверглась хакерской атаке.

«Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», — сообщается в фейсбуке аэропорта. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, говорится в сообщении.

Издание Frontnews сообщает, что кибератаке подверглась и компьютерная система киевского метро. По данным источников издания, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A.

По данным телеканала «112 Украина», кибератака совершена и на Мининфраструктуры. Однако официальные представители правоохранительных органов эти сообщения опровергли, заявив, что в Мининфраструктуры проводятся технические работы.

24 октября из-за кибератаки прекратили работу сайты агентства «Интерфакс» и издания «Фонтанка».
В конце июня украинские госструктуры и коммерческие компании подверглись атаке вируса Petya. Вирус также распространился в России, Европе и далее по всему миру. Вирус использовал уязвимость в Windows, которую ранее применил WannaCry в мае.
WannaCry и Petya — вирусы-вымогатели, блокирующие доступ к содержащейся на компьютерах информации и требующие выкуп за разблокировку.

Атаки вирусов WannaCry и Petya

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