Аэропорт Одессы и киевское метро подверглись кибератаке
Информационная система международного аэропорта Одесса подверглась хакерской атаке.
«Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», — сообщается в фейсбуке аэропорта. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, говорится в сообщении.
Издание Frontnews сообщает, что кибератаке подверглась и компьютерная система киевского метро. По данным источников издания, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A.
По данным телеканала «112 Украина», кибератака совершена и на Мининфраструктуры. Однако официальные представители правоохранительных органов эти сообщения опровергли, заявив, что в Мининфраструктуры проводятся технические работы.
24 октября из-за кибератаки прекратили работу сайты агентства «Интерфакс» и издания «Фонтанка».
В конце июня украинские госструктуры и коммерческие компании подверглись атаке вируса Petya. Вирус также распространился в России, Европе и далее по всему миру. Вирус использовал уязвимость в Windows, которую ранее применил WannaCry в мае.
WannaCry и Petya — вирусы-вымогатели, блокирующие доступ к содержащейся на компьютерах информации и требующие выкуп за разблокировку.