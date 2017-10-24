Аэропорт Одессы и киевское метро подверглись кибератаке

Информационная система международного аэропорта Одесса подверглась хакерской атаке.

«Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», — сообщается в фейсбуке аэропорта. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, говорится в сообщении.

Издание Frontnews сообщает, что кибератаке подверглась и компьютерная система киевского метро. По данным источников издания, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A.

По данным телеканала «112 Украина», кибератака совершена и на Мининфраструктуры. Однако официальные представители правоохранительных органов эти сообщения опровергли, заявив, что в Мининфраструктуры проводятся технические работы.