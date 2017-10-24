«Интерфакс» и «Фонтанка» заявили о хакерской атаке
Обновление: Также временно недоступен и сайт «Фонтанка». «Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации», — сообщило издание из Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.
Агентство «Интерфакс» подверглось «беспрецедентной вирусной атаке», в результате которой его сайт и подписные сервисы прекратили работу. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Интерфакса» Юрий Погорелый.
Наши инженеры восстанавливают работоспособность [сервисов]. Приношу свои извинения. Стараемся вернуться к вам как можно быстрее.
«Интерфакс» — одно из крупнейших в России информационных агентств с широкой сетью корреспондентов по всему миру. В числе сервисов «Интерфакса» — база данных корпоративной информации СПАРК.