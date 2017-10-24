«Интерфакс» и «Фонтанку» атаковал вирус-шифровальщик

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила, что «Фонтанку» и «Интерфакс» атаковал вирус-шифровальщик.

Зафиксирована атака на СМИ вирусом-шифровальщиком. Group-IB стало известно как минимум о трех пострадавших редакциях. Исследуем. #BadRabbit pic.twitter.com/kJ09APag3I — Group-IB (@GroupIB) October 24, 2017

Вирус, получивший название BadRabbit, атаковал, по данным компании, три российских СМИ. Название третьей пострадавшей редакции пока не уточняется.

От этого же вируса, сообщила Group-IB в своем телеграм-канале, пострадали и некоторые госструктуры и компании на Украине.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, в свою очередь, в интервью «Ведомостям» связал кибератаку на сайт издания с серией «информационных атак» на редакцию. Мы не сомневаемся, что эти атаки были совершены теми же лицами, и все это звенья одной цепи», — сказал Горшков.