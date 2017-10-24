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«Интерфакс» и «Фонтанку» атаковал вирус-шифровальщик

Group-I
13:55, 24 октября 2017

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила, что «Фонтанку» и «Интерфакс» атаковал вирус-шифровальщик.

Вирус, получивший название BadRabbit, атаковал, по данным компании, три российских СМИ. Название третьей пострадавшей редакции пока не уточняется.

От этого же вируса, сообщила Group-IB в своем телеграм-канале, пострадали и некоторые госструктуры и компании на Украине.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, в свою очередь, в интервью «Ведомостям» связал кибератаку на сайт издания с серией «информационных атак» на редакцию. Мы не сомневаемся, что эти атаки были совершены теми же лицами, и все это звенья одной цепи», — сказал Горшков.

Днем 24 октября из-за кибератаки был прерван доступ к сервисам агентства «Интерфакс», включая предназначенные для подписчиков, а также к сайту петербургского издания «Фонтанка».
Также стало известно, что кибератаке подверглись информационная система международного аэропорта Одесса, киевского метро и Мининфраструктуры Украины.

Атаки вирусов-вымогателей

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