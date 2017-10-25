Жительницу Пермского края будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного ребенка

На 28-летнюю жительницу города Краснокамск в Пермском крае заведено уголовное дело за отказ лечить своего ВИЧ-положительного ребенка.

Дело, сообщило СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю, возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обвиняемая, по данным следствия, с 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года не обеспечила своем ребенку 2009 года рождения своевременный прием медицинских препаратов, которые были ему жизненно необходимы, и не показывала врачам. 14 августа 2017 года ребенок скончался.

В сообщении регионального СК не уточняется, какое именно «опасное заболевание» было диагностировано у ребенка. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах края сообщил, что речь идет о ВИЧ.