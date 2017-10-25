Жительницу Пермского края будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного ребенка

На 28-летнюю жительницу города Краснокамск в Пермском крае заведено уголовное дело за отказ лечить своего ВИЧ-положительного ребенка.
Дело, сообщило СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю, возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обвиняемая, по данным следствия, с 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года не обеспечила своем ребенку 2009 года рождения своевременный прием медицинских препаратов, которые были ему жизненно необходимы, и не показывала врачам. 14 августа 2017 года ребенок скончался.
В сообщении регионального СК не уточняется, какое именно «опасное заболевание» было диагностировано у ребенка. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах края сообщил, что речь идет о ВИЧ.
Предполагается, что при своевременном начале антиретровирусной терапии у новорожденных с ВИЧ-инфекцией их ожидаемая продолжительность жизни не будет значительно отличаться
от средней по стране. Терапия должна проводиться пожизненно.
С начала 2017 года известно как минимум двух случаях возбуждения уголовных дел о причинении смерти по неосторожности в отношении родителей, отказавшихся лечить своих ВИЧ-положительных детей.
В апреле уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Тюмени, отказывавшейся признавать существование ВИЧ. Дело было закрыто
за примирением сторон (супруг обвиняемой, проходивший потерпевшим по делу, помирился с ней в зале суда). Прокуратура оспорила закрытие дела, и оно было направлено на новое рассмотрение.
В сентября дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено в Санкт-Петербурге
отношении приемных родителей девочки с ВИЧ, которые отказывались лечить ребенка по религиозным соображениям.