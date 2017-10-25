Главред «Новой газеты» рассказал о планах «вооружить редакцию»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что планирует «вооружить редакцию» из-за продолжающихся нападений на журналистов.

«Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников — может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу, <…> — буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа. Мы пережили множество покушений», — сказал он.

«Мне никаких вариантов больше не оставили. Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу. Официально заключим договор с МВД РФ. Будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены. И другими средствами безопасности, о которых не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — заявил Дмитрий Муратов.

Муратов, обсуждая с ведущим нападение на журналистку радиостанции Татьяну Фельгенгауэр, перечислил ряд недавних нападений на журналистов, политиков и общественных деятелей (в том числе убийство Бориса Немцова, нападения на Юлию Латынину, Елену Костюченко, Алексея Навального, Николая Ляскина, Игоря Каляпина), а также избиение Олега Кашина в 2010 году и убийства журналистов «Новой газеты» Игоря Домникова, Анны Политковской и Натальи Эстемировой.

По его словам, государство не ответственно за эти преступления, но обязано их раскрывать. «И вот когда они не раскрываются, у людей возникает ощущение безнаказанности», — сказал он.