В Москве у кинотеатра, где идет показ «Матильды», задержали активистов движения «Сорок сороков»
В Москве у кинотеатра «Октябрь», где вечером 24 октября проходит показ фильма «Матильда», задержаны семь человек, выступавших против картины.
По данным ТАСС, это активисты православной организации «Сорок сороков». Как пишет агентство, задержанные стояли с иконами, плакатами и портретом Николая II, некоторые из них пели песни.
На троих активистов, задержанных раньше других, уже составлены протоколы за нарушение порядка проведения акции, заявили в полиции.
Фильм «Матильда» о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит в российский прокат 26 октября. Картину уже несколько раз показывали; 23 октября прошла петербургская премьера в Мариинском театре, 24-го проходит премьерный показ в Москве.
Против показа фильма идет общественная кампания, которую возглавляет депутат Госдумы, бывший прокурор Наталья Поклонская. Она написала несколько десятков заявлений в прокуратуру против фильма и его создателей и призывает отозвать у картины прокатное удостоверение.
Поклонская считает, что показанные в фильме события не соответствуют действительности, а рассказ в фильме о личной жизни канонизированного российского царя оскорбляет чувства верующих.
В ходе кампании против «Матильды» активисты, которые называли себя членами движения «Христианское государство — Святая Русь», рассылали в кинотеатры письма с угрозами поджигать их из-за показов фильма. В сентябре лидер движения был арестован.