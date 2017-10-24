В Москве у кинотеатра, где идет показ «Матильды», задержали активистов движения «Сорок сороков»

В Москве у кинотеатра «Октябрь», где вечером 24 октября проходит показ фильма «Матильда», задержаны семь человек, выступавших против картины.

По данным ТАСС, это активисты православной организации «Сорок сороков». Как пишет агентство, задержанные стояли с иконами, плакатами и портретом Николая II, некоторые из них пели песни.

На троих активистов, задержанных раньше других, уже составлены протоколы за нарушение порядка проведения акции, заявили в полиции.